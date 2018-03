Nærare kontrakt for Helseplattforma

Helse Midt-Noreg er i ferd med å sluttføre dialogmøta med dei to gjenverande selskapa som konkurrerer om å lage det nye journal- og administrasjonssystemet Helseplattforma. Helseplattforma skal sørge for at alle pasientar skal ha berre éin journal å forhalde seg til, uansett kva del av helsevesenet dei har kontakt med. Det er selskapa Cerner Norge AS og Epic Systems Corportation som konkurrerer om kontrakten. Dialogmøta skal vere ferdige til påske, heiter det i ei orientering til styret i Helse Midt-Noreg. Det er Helse Midt-Noreg og Trondheim kommune som utviklar systemet som etter kvart skal innførast over heile landet.