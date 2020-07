Hamre sier dette til NRK da han forlot verftet i Ulstein på Sunnmøre fredag ettermiddag.

– Vi har aldri har vært nærmere en løsning enn nå. Men ingenting er på plass før alt er på plass, sier han.

Konkurs og oppsigelser

For en uke siden fikk de 400 ansatte ved Kleven Verft den triste beskjeden om at den kriseramma hjørnesteinsbedrifta er konkurs.

Tillitsvalgt Olav Høydalsvik. Foto: Frode Berg / NRK

Verftet har en nesten hundre år gammel historie og har bygd skip siden 1961. Senest i fjor leverte verftet det siste av Hurtigruten sine ekspedisjonsskip.

Tillitsvalgt ved Kleven Verft, Olav Høydalsvik, hadde håpet på at de ansatte ved verftet i dag skulle få et mer konkret svar.



– Det er mange som lever i uvissthet, de ansatte er både spente og oppgitte, sier han.



Ordfører i Ulsteinvik, Knut Erik Engh, er optimistisk og håper at det i løpet av neste uke vil komme på plass en løsning for de ansatte.

– Det er et bra tegn at de ikke har gitt seg, sier Engh.

Kroatisk eier kastet kortene

Tomislav Debeljak eide inntil nylig verftet i Ulstein. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Kleven var inn til i mars i år eid av Hurtigruta ASA, men ble da solgt til det kroatiske selskapet DIV Group, men eier Tomislav Debeljak måtte kaste kortene i forrige uke.

Da hadde bankene hadde frosset lånene. I tillegg til de økonomiske vanskene skal det ha vært store samarbeidsvansker i selskapet. Både finansdirektør Ola Beinnes Fosse og verftsdirektør Kjetil Bollestad har sluttet i selskapet den siste tida.

Bobestyrer Bjørn Åge Hamre vil ikke kommentere om det er norske interesser som kan være interessert i å ta over en eventuell videre drift.

– Vi jobber med å finne løsninger, men utover det kan jeg ikke kommentere prosessen vi er inne i, sier han.