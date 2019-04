Nådde ikkje heilt opp

Synnøve Aukan Meisingset, Amund Pihl Strand og Erik Kårvatn frå Surnadal ungdomsskule gjorde det bra under dei første landsfinalane i Klassequizen. Dei tok seg vidare til finalehinderet, men nådde ikkje heilt opp. Laget frå Surnadal har framleis ein sjanse til å ta seg vidare til superfinalen som "lucky looser". Om to veker er det Vatne ungdomsskule som skal i aksjon under landsfinalene i Klassequizen.