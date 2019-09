Nådde ikkje fram med ungdomsopprør

Senterungdommen i Molde nådde ikkje fram med protestane mot at Senterpartiet valde borgarleg side i kommunestyret fram for eit raudgrønt samarbeid. Leiar i senterungdommen i Molde, Betzy Elise Iversen vil framleis vurdere om ho skal melde seg ut, medan nestleiar Alexander Raudøy er klar på at han tek eit farvel med Senterpartiet. Leiar i Molde Senterparti, Rolf Arne Hamre, seier at valet av side er gjort og at eit medlemsmøte ikkje kan endre på dette. Avtalen er signert, og det er fleirtal i kommmunestyregruppa og stor tilslutnad til avtalen elles i Molde Senterparti, seier han.