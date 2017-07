Saken oppdateres.

En sorteringshall for restavfall på Dale industripark var fullt påtent i 05-tiden i dag. Elleve brannmannskap jobber nå på stedet for utvendig slukking. Det er ikke lenger fare for spredning.

Hallen tilhører Norsk Gjenvinning, som er en sorteringshall for restavfall. Norsk Gjenvinning er også mottakssted for bilvrak og bilopphuggeri.

– Det tok en stund før vi fikk vite hva som var hallen. Det er rundt 100 tonn med avfall. Bygningsplater, isolasjon og litt plast har vi fått opplyst, forteller politiets operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Knut Fugelsnes.

Nils Bjerknes ved 110-sentralen forteller at brannen ble oppdaget av naboer i området. Det skal være mye røyk, men er ikke til fare for naboer.

Vil jobbe med etterslukking utover dagen

Hallen er trolig totalskadd, og brannvesenet har slått hull på nordveggen for å kunne komme til med slukkingsarbeidet.

– Etterslukking av brannen vil nok pågå utover dagen, forteller Fugelsnes.

Politiet har ingen informasjon om at det skulle befinne seg mennesker inne i hallen.

– Politiet fikk inn melding litt før klokken 05 om brannen. Frem til nå har det vært mye røyk, men det har ikke vært noe behov for evakuering av nærliggende boliger.

Røyken gikk innover mot Vollvatnet i starten, men har snudd litt. Røyklukt siver nå vestover og kan merkes ved Torvhaugan, Dahle og Demningen.

Oppdatert: Det ble tidligere meldt at brannen skjedde i en hall som tilhørte Stena Recycling. Brannvesenet meldte en time senere at hallen tilhørte Norsk Gjenvinning.