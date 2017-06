Nå stenges Korsegata i Ålesund

I Ålesund sentrum stenges Korsegata, fra Posthuskrysset til krysset ved Notenesgata, fra tirsdag 6. juni kl. 06.00 til fredag 9. juni kl. 17.00. Avdelingsingeniør for trafikk og miljø i Ålesund kommune, Tore Rekdal, sier at det skal legges til rette for nytt kjøremønster i selve byggeperioden av Kremmergaarden