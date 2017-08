Nå stenger tunnelene

I dag klokken 20 starter arbeidet i Moa- og Blindheimstunnelene i Ålesund igjen, og Hatlaåstunnelen i Ålesund er fortsatt stengt. Over helga starter en ny runde med stenging for Innfjord- og Måndalstunnelene i Rauma.

– Vi er nødt til å jobbe litt i tunnelene for å utbedre standarden og sikre at sikkerheten opprettholdes, sier assisterende prosjektlederi Statens vegvesen, Arne Olav Stavseng.

Kvelds- og nattestengt

Det blir vanlig nattestenging fra kl. 20–06 fram til fredag 18. august. I tillegg blir tunnelene stengt to helger på rad. Den første stengingen blir fra fredag 4. august kl. 20 til mandag 7. august kl. 06. Den andre og siste helgestengingen blir fra fredag 11. august kl. 20 til mandag 14. august kl. 06.

– Vi har 14 dager igjen med arbeid på Moatunnelen, Blindheimstunnelen og Hatlaåstunnelen. Da skal de igjen være godt brukende og standarden vil være hevet vesentlig. Det blir altså mye bedre for alle som skal ferdes der, sier Stavseng.

Ikke alle er like fornøyde med køene som noen ganger oppstår i forbindelse med de stengte tunnelene, men Stavseng i Vegvesenet forteller at de fleste tar det pent.

– Vi har fått noen reaksjoner, men litt kø må folk regne med. Fra dem som må ha tunnelene, slik som nødetatene, har vi bare fått gode tilbakemeldinger på at det har fungert godt.

Justeringer underveis

Selv om vegvesenet har en plan for best mulig ferdsel i forbindelse med utbedringene, hender det at det må noen justeringer til underveis.

– Vi har hatt litt utfordringer på Lerstad-siden med tanke på rundkjøringene som er der. Så der stenger vi nå oppkjøringen på Postveien for å få en bedre flyt i rundkjøringene.

For å lette trafikkavviklingen blir det forbudt å svinge ned på Postvegen når du kommer fra sentrum. Det blir også forbudt å kjøre inn på Lerstadvegen når du kommer opp fra Postvegen. Når du kommer østfra kan du svinge ned Postvegen. Dette skal gjøre flyten gjennom den lille rundkjøringen i Lerstadvegen og den store rundkjøringen på E39 noe bedre når trafikken øker igjen etter ferien.

Tunnelene i Rauma

Det har vært tre uker med fri ferdsel, men fra mandag klokken 18. blir det stenging av Måndalstunnelen og Innfjordstunnelen. Da gjelder det å følge med på tidspunktene for kolonnekjøring, og de finnes på hjemmesidene våre, sier Stavseng.