Nå starter årets pollensesong

Årets pollensesong er i gang, og allergikere oppfordres til å starte med forebyggende medisinering.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) starter nå sin daglige nasjonale pollenvarslingstjeneste. Vinteren er her fortsatt, men modningen av blomsterstandene hos or og hassel går sin gang. Utviklingen går fortest på Vestlandet, særlig i kystområdene til Møre og Romsdal, og det er her sesongen starter først.

– Vi ser at modningen, særlig rundt Ørsta på Sunnmøre, har kommet så langt at pollenspredningen så vidt er i gang, sier pollenanalytiker i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) Hallvard Ramfjord.

Ifølge NAAF har over 1 million nordmenn pollenallergi.