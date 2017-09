Nå må sjåførene på ryggekurs

Når ambulansene rykker ut til en nødssituasjon må de ofte ta snarveier i trafikken for å komme raskest mulig frem. Da skulle sjansen for kollisjoner og ulykker være stor. Men det er ikke realiteten. Ei kartlegging av skadene på ambulansene i Helse Midt-Norge i fjor gir veldig overraskende funn.

Jon-Ola Wattø er kjøreinstruktør i Helse Midt-Norge. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Vi har fra tidligere vært veldig bevisste på at det mest risikofylte vi gjorde var utrykningskjøring fremover. Derfor ble vi forundret da vi fant ut at de fleste skadene skjedde i lav hastighet og spesielt når vi rygget bakover, sier Jon-Ola Wattø.

Øver på å rygge

At kjøring i revers gir skader på bilene er noe helseforetaket vil gjøre noe med. Derfor blir det på Lerstad i Ålesund arrangert ryggekurs. I løpet av året blir alle de ansatte kurset i rygging og manøvrering.

Marte Stadsnes er ambulansearbeider i Helse Møre og Romsdal. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Her øver vi på å rygge i trange forhold og gjerne med litt kort avstand mellom kjeglene og objektene rundt oss.

Vil ikke bruke penger på reparasjoner

For helseforetaket vil ha vekk de små unødvendige skadene. For det er dyrt å reparere høyteknologiske ambulanser.

Slike skader vil helseforetaket ha færre av. Foto: Helse Møre og Romsdal

– Vi har gode utrykningssjåfører. Men dette handler om skader med rygging inn i stolper, inn i garasjen, som vi selvsagt kan forbedre oss på, sier Lars Erik Sjømæling som er avdelingssjef i Helse Møre og Romsdal.

Med titusener av ambulanseoppdrag i året er det ikke rart at det skjer uhell. Men folk lurer på hvorfor det smeller når blålysene er slått av.

– Jeg vil tro mange av ulykkene vi har skyldes at situasjonsbevisstheten ikke er så høy under vanlig kjøring som den er under utrykningskjøring, sier Wattø.