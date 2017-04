Nå krympes Heimevernet

– Vi svekker vår evne til å ha øyne og ører i kystsonen når Sjøheimevernet avvikles, sier distriktssjef i HV-11, oberstløytnant John Arvid Svindland. Vår evne til å forsvare infrastruktur blir redusert. Det vil komplisere vårt oppdrag med objektsikring i kystsonen og vår evne til å følge med på hva som foregår langs kysten vår.

– Hva med samarbeid med Kystvakten?

– Vi samarbeider allerede med Kystvakten, men husk at Kystvakten bare er ett fartøy i vårt område. Det gir oss derfor bare en begrenset mulighet.

Distriktssjef for HV-11, oberstløytnant John Arvid Svindland orienterte Fylkesberedskapsrådet sist uke om Heimevernet Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Færre soldater og større områder

Heimevernet i Norge skal reduseres med 7000 mann. HV-11 må ta 10 prosent av dette – altså 700 færre soldater og befal enn de 3300 man har i dag. Dessuten blir det fem færre heimevernsområder i distriktet.

– Da blir vår evne til å beskytte militære objekt og løse militære oppgaver redusert i distriktet vårt, sier distriktssjefen.

Forsvarssjefen og staben i hæren og heimevernet jobber i disse dager med å fullføre de fagmilitære rådene i Landmaktutredningen. Utredningen vil legge føringer for hvordan vårt landforsvar skal se ut i framtida. Sammenslåing av hær og heimevern er blant det som vurderes og hvor mange heimevernsdistrikt vi skal ha i framtida. Forsvarssjefen ville legge ned HV-11, men HV-distriktet er foreløpig berga av politikerne.

Det er uklart hva offentligheten får vite om innholdet i Landmaktutredningen før stortingsvalget. Konklusjonene blir ikke tatt før statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober.

NATO-øvelse vil vise Heimevernets betydning

– Jeg tror den store NATO-øvelsen neste år vil vise betydningen av å ha en militær avdeling her på Nordvestlandet for å sikre mottak av allierte styrker, sier John Arvid Svindland. Da skal tusenvis av allierte soldater fraktes i land via havner, flyplasser og på vegene våre gjennom fylket til øvingsområdene. Der vil Heimevernet med sin mannskapsstyrke og lokale kunnskap være en vesentlig aktør.

Heimevernsjefen har ingen mistanke om at HV-11 er det distriktet som står fremst i rekken av distrikter som skal nedlegges. Men det blir det en helhetlig vurdering av i Landmaktsutredningen som vi får se når den blir offentliggjort, sier Svindland.