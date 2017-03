Nå kommer stormen

Yr.no melder at vinden det tirsdag morgon øker til sørvest liten storm 22 m/s på kysten og i fjellet, og om kvelden kan hende full storm 25 m/s på kysten.

I dag blir det ruskevær i Møre og Romsdal Foto: Jannicke Farstad / NRK



Ukjent sluttidspunkt

Det kan bli innstillinger av flyavganger, båter og annen transport i dag og meteorologene melder at brroer kan bli stengt. Takstein og takplater kan også komme til å blåse av hus og bygninger.

Regn, kjøligere og torden

Haldis Berge varsler en dag med mye vær i Møre og Romsdal Foto: Marit Hommedal

Statsmeteorolog Haldis Berge ved Værvarsliga for Vestlandet, sa tirsdag morgen at det blir regn som senere gpår over i regnbyger. Det er forholdsvis mildt, så nedbøren kommer som regn helt opp i tusenmeters høyde, men til kvelden blir det kaldere gjen og da kan grensa går ned til 500 meter.

– Det er også ventet torden fra tirsdag ettermiddag, sier Berge.

I natt dreier vinden mere vestlig og vindstyrken går ned til stiv til sterk kuling.

Det er tirsdag morgen ikke meldt om skader som følge av vinden, men en Rib-båt er funnet drivende i Breisundet utenfor Sula/Hareid.