Beslutningsforum for nye metoder har bestemt at Norge skal starte opp med den dyre genterapibehandlingen Luxturna.

– Det er helt fantastisk, sier en overlykkelig Torger Sætre til NRK.

Siden februar har 28 år gamle Sætre fra Sykkylven samlet inn penger for å unngå å bli helt blind. Han har en sjelden variant av sykdommen Retinitis Pigmentosa, som gjør at han får gradvis dårligere syn med alderen.

Til slutt mister han synet. Han er allerede blind på venstreøyet, men nå kan høyreøyet reddes. Behandlingen starter opp allerede 15. mai.

– Vi mener i en totalvurdering at det er riktig at disse pasientene får denne behandlingen, sier leder for Beslutningsforum, Cathrine M. Lofthus til NRK.

Få pasienter

Torger og tvillingbroren Joar Sætre er to av syv som kvalifiserer for å få denne behandlingen.

Joar har fortsatt litt syn på begge øynene, men han er også avhengig av den dyre behandlingen.

– Jeg sitter her og tar utdanning i hytt og vær. Jeg tenker liksom alltid at jeg ikke kan gjøre den og den jobben, siden jeg kommer til å miste synet. Men det kan jeg gjøre nå. Det er en trygghet. Superdigg!, sier Joar Sætre.

Dersom det ikke ble godkjent i Norge, måtte han ha betalt til sammen nærmere 6 millioner kroner for behandling på begge øynene i utlandet.

Lotfhus sier det er få pasienter, men at de er glad for at de kan tilby denne behandlingen.

– Det er snakk om den eneste behandlingen vi har. Den gis en gang. Det er veldig få pasienter, så vi vet egentlig veldig lite om langtidseffektene, sier Lofthus.

Hun sier derfor at de ønsker at pasientene skal inngå i et kvalitetsregister.

De stiller også krav til firmaet, og ber de komme tilbake med ytterligere data om fire år. Da skal Beslutningsforum gjøre en ny vurdering.

Retinitis pigmentosa (RP) Ekspandér faktaboks Fellesbetegnelse for en rekke, i hovedsak arvelige, netthinnesykdommer som gir sterk synshemning i form av innsnevret synsfelt eller blindhet.

Blant de hyppigste årsakene til alvorlig nedsatt syn hos barn og yngre voksne.

Omlag 1500 personer i Norge har RP.

En person med RP har genfeil i arvemassen som leder til forstyrret funksjon i netthinnen.

Som regel starter RP med at mørkesynet blir dårlig (nattblindhet). Senere er det et stadig mer innsnevret synsfelt (bortfall av sidesyn).

Normalt syn gir et synsfelt på nesten 180 grader. Med RP kan det bli helt ned i 3 grader.

Kilde: Norges blindeforbund

Samlet inn 3,6 millioner kroner

Luxturna-behandlingen har en prislapp på over 3,6 millioner kroner per øye. Torger samlet derfor inn penger.

– Det sitter langt inne å be om penger. Det er ikke så gøy, men til slutt blir man litt desperat. Det er den eneste måten å få penger til behandlingen, har han sagt til NRK.

Over 12.000 personer sendte inn penger via Spleis, og hele beløpet var inne for to uker siden. Pengene vil han spare.

– Også håper jeg at jeg kan bruke de til å reparere synsnerven på venstreøyet mitt. For den er slitt, sier Sætre om øyet som han er blind på.

Legemiddelet, som er utviklet til en genterapi, regnes som å være en av de dyreste i verden.

– Det er flere genterapier som har blitt utviklet, og de hører alle med til verdens dyreste legemiddel, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

Han forklarer den høye prisen med at det er en veldig liten behandling, og at det da blir høye utviklingskostnader.

Genterapien Luxturna Ekspandér faktaboks Luxturna heiter genterapien og legemiddelet som kan gi personar med sjukdommen Retinitis Pigmentosa synet tilbake.

Legemiddelet inneheld virus med friske gen. Når dette blir injisert i netthinna, vil proteina som dei med denne sjukdommen manglar, igjen bli produsert i cellene. Kilde: Statens legemiddelverk

Legene er klare til å behandle

Genterapi-behandlingen Luxturna ble godkjent i USA i 2017. Noen år senere ble den godkjent av EU.

Legemiddelet inneholder virus med friske gen. Når dette blir injisert i netthinnen, vil proteinene som de med denne sykdommen mangler, igjen bli produsert i cellene.

– Det var veldig gode nyheter. Endelig sier jeg bare, sier overlege og spesialist på arvelige netthinnesykdommer ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ragnheidur Bragadottir.

Hun var en av dem som forsket på denne genterapien med hunder for 20 år siden.

– Jeg har ventet i 20 år på det her, sier hun.

Hun sier de har alt utstyr de trenger, men mangler bare medikamentet.

