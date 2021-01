Nå kan du strømme "Slåttekar"

Det Norske Teatret i Oslo velger å sende Edvard Hoems teaterstykke "Slåttekar i himmelen" direkte to ganger slik at folk over hele landet kan strømme det via hjemmesiden. Første gang er neste torsdag klokka 20 og deretter lørdag 13. februar klokka 16. Stykket hadde premiere på Den Norske Teateret 7. mars i fjor, men rakk ikke flere visninger på hovedscenen før koronaen stengte teateret.