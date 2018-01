Mer enn 140.000 elbiler eller 5 prosent av bilparken i Norge er elektrisk og alt tyder på en enorm vekst i åra framover. Mange av disse bileierne bor i borettslag og sameier, men har møtt mye motstand i kampen for å få etablert gode ladepunkt i fellesgarasjene.

Stortinget vedtok lovendring i eierseksjonsloven i fjor sommer, som trådte i kraft 1. januar 2018. Den sier at styret i sameier ikke kan nekte lading uten svært god saklig grunn. Foreløpig gjelder lovendringa sameier, men Stortinget har gitt klare føringer for at tilsvarende skal gjelde borettslag og det forventes justeringer i borettslagsloven i løpet av kort tid.

Skepsis fra styret av frykt for stor brannfare ved lading av elbiler er ikke en saklig grunn etter den nye lovendringen. Lading fra vanlige stikkontakter i fellesgarasjer er ikke lovlig.

Tiriltunga borettslag er blant de første i Molde som har fått på plass et opplegg for lading i fellesgarasje. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Tiriltunga borettslag i Molde har vært framsynte og lagt til rette for lading i fellesgarasjen.

– Det var lovet i prosjektet i utgangspunktet, men var ingen lademulighet da vi flytta inn, sier styreleder i Tiriltunga, Eva Nerland. Men mange av beboerne hadde elbiler og styret måtte ta tak i det og få lading på plass.

Mye jobbing måtte til for å finne billigste løsninga og det ble dyrt: Ca 150.000 kroner i investering for å få infrastrukturen i borettslaget på plass.

Fortrinn å ha lademulighet

Men dette er ei god investering som øker verdien av borettslaget.

Direktør Rolf Eidsæter i Møre og Romsdal Boligbyggelag mener lademuligheter er et klart fortrinn for borettslag. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Det er et fortrinn med muligheter for elbillading, sier direktør Rolf Eidsæter i Møre og Romsdal Boligbyggelag, Mobo. Stadig flere leilighetskjøpere etterspør mulighetene for lading.

Enorm pågang på elbilforeningen

– Vi har hatt en veldig stor pågang lenge, sier kommunikasjonsleder i Norsk Elbilforening, Petter Haugneland, men nå i det siste har det tatt helt av. Dette er nytt og det er et enormt informasjonsbehov.

Petter Haugneland i Norsk elbilforening Foto: Norsk elbilforening

Det er fortsatt en del misforståelser og myter der ute fortsatt, sier Haugneland. Men Direktoratet for sikkerhet og beredskap har slått fast at det ikke er større risiko for brann i en elbil enn i en bensin- og dieselbil. Dette er en myte som ikke gir grunn for å gi avslag i et borettslag.

Nå må dette samordnes, mener elbilforeningen. Styrene i borettslag og sameier må ta initiativ til å kartlegge behovet for lading av elbiler og hybridbiler og legge til rette for gode løsninger i fellesgarasjer.

– Fellesskapet må sørge for nok strøm og infrastruktur og samordne betaling for lading, sier Petter Haugneland i elbilforeningen.