Nå kan det mekles igjen

Konfliktrådet Møre og Romsdal tar opp igjen meklingsaktiviteten fra i dag 31. mars. Meklingen vil nå skje via telefon og video, sier leder i konfliktrådet, Kjartan Skotte. Han er glad for at meklingsmøtene kan gjennomføres igjen i en tid der det lett kan oppstå konflikter.