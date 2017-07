Det er konsulentselskapet Menon som har utarbeidet en forretningsplan for Rauma kommune om hvilke fordeler en gondolbane kan ha for lokalsamfunnet.

Den skal være grunnlaget for å vurdere om den lenge omtalte ideen om en gondol til Aksla er realistisk å gå videre med.

I sine vurderinger har selskapet hentet inn erfaringer fra flere lignende anlegg, blant annet den nye Skyliften i Loen og Fjellheisen i Tromsø.

Turister vil legge igjen mer penger

I rapporten står det at det er over 900.000 turister i kommunen hvert år, og mange av disse skal ha spurt etter slike tilrettelagte opplevelser. Dette kan bidra til at flere turister stopper opp, bruker lengre tid og legger igjen mer penger i Rauma, står det i rapporten.

– Det var gledelig at rapporten har konkludert med at prosjektet er lønnsomt. Dette er et prosjekt jeg har brent for lenge og jeg tror det vil få stor nytte for Rauma og omland, forteller Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H) til NRK.

Konsulentselskapet Menon har hentet inn erfaringer fra blant annet Fjellheisen i Tromsø. Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Det legges også vekt på at prosjektet skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt. Dette forutsetter et avkastningskrav på 10 prosent, en billettpris på 275 kroner tur-retur, og mellom 130.000 til 135.000 solgte billetter i løpet av et år.

For at gondolbanen skal oppnå lønnsom drift må man få omtrent 15 prosent av de tilreisende som er i Rauma i dag til å betale for en tur. Konsulentselskapet vurderer det som sannsynlig at gondolbanen vil oppnå lønnsom drift.

Ambisjoner om millionomsetning i reiselivet

Det er estimert at en slik gondolbane vil koste mellom 130 og 160 millioner kroner å bygge. I denne prisen ligger det også til rette for å bygge et publikumsbygg på toppen til rundt 20 millioner kroner.

Ambisjonen til Rauma kommune er at om åtte år skal de ha en omsetning i reiselivet på 200 millioner kroner, med tilsvarende 200 ansatte i næringen.

Ordfører Lars Olav Hustad sier at kommunen har tilrettelagt for en slik utbygging, blant annet ved at tiltaket allerede er innarbeidet i vedtatt kommunedelplan og vil være en aktiv pådriver for å realisere prosjektet.

For at gondolbanen skal bli en realitet er det nå bare det finansielle som må komme på plass.

– Det som var veldig viktig for oss var å få en rapport som viser at det kan være lønnsomt, og det vil gjøre prosjektet mer potensielt for investorer i fremtiden, forteller Hustad.