Det var eldstedatter Maud Angelica Behn som fulgte moren, ikledd hvit brudekjole, til alters.

– Det var veldig rørende. Veldig vakkert, sier programleder Harald Rønneberg om da mor og datter gikk sammen inn.

Han er også full av lovord om vielsen.

– Det var fantastisk! Det var Hollywood møter Geiranger. Det var gospel og kjærlighet. Vi lo, vi klappet, og vi var rørt. Det var helt nydelig, sier Rønneberg.

Den amerikanske artisten Margie Plus og den norske musikeren og kunstneren Harald Austad beskriver brudekjolen som praktfull.

– Det var klassisk eleganse som passet henne perfekt, sier de og legger til at Durek Verrett hadde parets monogram på sin dress.

Paret Margie Plus og Harald Austad blir intervjuet av NRK, mens gospelkoret som sang i vielsen, passerer. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Artistene Karoline Krüger og Sigvart Dagsland bidro med solosang under vielsen.

– Det var en stor ære og veldig kjekt, sier Dagsland og forteller at de sang en sang som heter «Deg».

I tillegg var det gospelkor – og en spesiallaget joik fremført av Fred Buljo.

– Jeg var så heldig å få joike i seremonien. Det var en ny joik som var laget for denne anledningen, inspirert av hovedpersonene og de vakre omgivelsene her, sier Buljo.

Se Fred Buljo fremføre deler av joiken han sang i vielsen:

Joiket for brudeparet Du trenger javascript for å se video.

– Vielsen var en stor opplevelse

Berit Tversland, tidligere kabinettsekretær og en som har passet både prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon i oppveksten, beskriver vielsen som en stor opplevelse.

– Den var veldig fin og veldig annerledes. Jeg er veldig glad på Märthas vegne, sier Tversland til NRK.

Kong Harald er ikledd smoking, mens både dronningen, kronprinsessen, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er ikledd bunader.

Kongefamilien ble møtt med applaus og gratulasjoner da de gikk i land i Geiranger.

De bor om bord Kongeskipet mens de er i Geiranger og ble fraktet inn til land med sjalupp rundt et kvarter før vielsen skulle starte.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Vielsen ble imidlertid forsinket, og de sorte bilene med de kongelige gjestene måtte bli stående i bakken og vente på klarsignal.

Etter å ha ventet i over en halvtime i bakkene opp mot Hotel Union, da de måtte åpne bildørene for å lufte, fikk den kongelige kortesjen kjøre videre, og kongefamilien kunne ankomme Vinjevollen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts vielse skulle ha begynt klokken 13, men ble over 50 minutter forsinket.

– Det var mange mindre ting som til sammen gjorde at vi fikk den forsinkelsen vi fikk, sier Valvik til NRK.

Foto: Heiko Junge / NTB

Redaktørforeningen: – Som fryktet

Samtidig skjules utgangen av Hotel Union og inngangen til teltet der paret skal vies, med hvite laken.

Valvik bekrefter at det var for å holde bildene av bruden eksklusivt for kjendisbladet Hello! og Netflix.

– Det er inngått en eksklusiv avtale som gjør at vi har en partner som skal få tilgang på materiale. Det var bakgrunnen for det, sier Valvik til NRK.

– Jeg skjønner at pressen blir skuffet, men vi har vært veldig tydelige på hvilke deler som ville være åpne for pressen for øvrig.

Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, har kritisert at rettighetene til bryllupet er solgt til det britiske kjendisbladet Hello! og Netflix, og at allmennheten stenges ute.

Hun mener lakenene viser at dette ble som fryktet.

– Det ser litt trist ut. Og det gir et signal at man på den måten skal stenge offentligheten ute. Det ser ikke bra ut sett fra oss som er utestengt. Dette er som fryktet, sier Nybø til NRK.

– Blir en grinefest

Tidligere har de andre gjestene ankommet vielsen på rød løpet.

– Det er fantastisk. Vi har ventet på dette så lenge, nå skal vi endelig feire kjærligheten, sier Harlem Alexander til NRK.

Han er i Geiranger sammen med kjæresten Jan Thomas og er ikledd Østfold-bunad, slik gjestene er oppfordret til.

– Jeg tror det blir en grinefest, sier Harlem Alexander.

Gjestene er blitt bedt om å styre unna fargene rosa, sort og gull.

Artistene Sigvart Dagsland og Karoline Krüger ankommer også på den røde løperen – og hinter til at de ikke bare skal være tilskuere i vielsen.

– Skal dere opptre under vielsen?

– Ting kan skje. Det er hemmelig, sier Krüger til NRK og smiler.

– Det er nok ikke hemmelig så veldig lenge, legger Dagsland til.

Kongefamilien ankommer bryllupet Du trenger javascript for å se video.

– Helt amazing

Også Lilli Bendriss gleder seg til bryllup og hyller brudeparet.

– Det er to herlige mennesker med sterk vilje som er den de er, og står for det. Hatten av for dem!

I går kveld var brudeparet og gjestene samlet til salsa-fest i Geiranger.

– Det var kjempestemning. Helt amazing, sier Bendriss.

Foto: Christian Breidlid / NRK

– Dette blir «one for the books», fastslår artist og TV-personlighet Adrian Sellevoll.

– Det blir et bryllup ut av et annet univers. Forventningene er høye, i hvert fall etter gårsdagen, sier Sellevoll.

Foto: Christian Breidlid / NRK

Kongelige gjester

Prinsessens familie er selvskrevne gjester i bryllupet, med kong Harald og dronning Sonja i spissen.

De bor på Kongeskipet under oppholdet i Geiranger sammen med kronprinsfamilien. Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus deltar i bryllupsfeiringen.

18 år gamle prins Sverre Magnus overrasket mange da han dukket opp med følge i går.

Også kong Haralds søster prinsesse Astrid er blant bryllupsgjestene.

Foto: Heiko Junge / NTB

Fra det svenske kongehuset deltar kronprinsesse Victoria og prins Daniel sammen med prins Carl Philip og prinsesse Sofia.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Vi har også sett prins Constantijn og prinsesse Laurentien av Nederland delta i bryllupsfeiringen.

Margie Plus og Harald Austad Adrian Sellevoll og David Mokel Lilli Bendriss Bjørn Alexander med følge. Tinashe Williamson Thomine Harket og Ash Olsen

Brudefølget kom sjøveien

Brudefølget ankom Geiranger sjøveien i går ettermiddag.

– Det blir veldig fint, vi gleder oss veldig, sa prinsesse Märtha Louise selv.

Brudeparet og prinsessens barn ble fraktet oppover de svingete veiene til Hotel Union i veteranbil og vinket og smilte til de fremmøtte.

Da hadde de startet den tre dager lange bryllupsfeiringen i Ålesund, der de hadde en «bli kjent-fest» torsdag kveld med temaet «sexy and cool».

Har kjørt timevis for å se brudeparet

Geiranger er klar til prinsessebryllup.

Inger Elise Kolstø fra Karmøy og Elisabeth Kallevik Nesheim fra Vindafjord har kjørt i ti og en halv time for å få med seg den store begivenheten. De innrømmer at de ikke kjenner noen som er like engasjerte.

– Vi er så galne, eller glad, at vi reiser i alle kongelige begivenheter. Vi har vært i kongelige bryllup i Sverige, i England, og i Norge, sier Kolstø.