Nå blir det husleietvistutvalg

Utleiere og leietakere i Møre og Romsdal får fra 1.september mulighet til å møtes i et husleietvistutvalg i regi av organsiasjonene Huseierne og Leieboerforeningen. Are Opdahl som representerer Huseierne i Møre og Romsdal sier dette er et lavterskeltilbud for å løse uenigheter mellom utleier og leietaker.