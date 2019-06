Myklebust Verft med ny kontrakt

Myklebust Verft har inngått kontrakt med Sølvtrans Rederi om bygging av en ny brønnbåt, det skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette er en fantastisk dag for alle oss ved Myklebust Verft. At Sølvtrans, som er verdens største brønnbåtrederi, velger å komme tilbake for å bygge mer hos oss er en stor tillitserklæring, sier daglig leder Inge- Jonny Hide.

Den nye brønnbåten skal leveres i mars 2021.