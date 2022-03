Mykje støy under montering

Møre og Romsdal fylkeskommune skal montere nytt, sterkare rekkverk på Tredalsbrua i Sunndal. Arbeidet startar denne veka og vil vare fram til sommarferien. Under fjerninga av den gamle betongen, blir det dessverre mykje støy frå brua. Det gjeld dei to vekene før påske og to veker i siste halvdel av mai. Det blir jobba frå klokka 07–19 måndag til og med laurdag. Det blir ikkje jobba på søndagar eller heilagdagar.