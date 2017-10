Mykje røyk i lagerlokale

Politiet melder om mykje røyk i eit lagerlokale på Flatholmen i Ålesund. Ifølge brannvesenet ulmar det inne i bygninga, men det er ingen opne flammar. Politiet opplyser at det blir lagra mykje restavfall på plassen. Dette blir fjerna no, for å komme inn til kjelda for røyken.