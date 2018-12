Mykje ordensuro

Ei kvinne i 40-åra blei innbrakt til politistasjonen i Ålesund etter ordensuro ved eit hotell laurdag kveld. Ein time etter midnatt gjekk det same vek for ein mann i 30-åra. Han skal ha krangla og slåst med kjærasten sin. I Molde blei to menn i 20-åra bortviste frå ein utestad på grunn av krangling og knuffing og like etter blei ein mann på same alder vist bort frå sentrum. To menn i 20-åra blei brakt til arresten i Ålesund då dei nekta å følge pålegg.