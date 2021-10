Mykje nedbør i vente

NVE har sendt ut gult flaum- og jordskredvarsel for heile Møre og Romdal i dag. Det har regna mykje siste veka, noko som har ført til at grunnvasstanden er høg, og det aukar faren for skred. I løpet av dagen i dag er det venta 60–90 millimeter nedbør. Bjarte Koppen i Molde vann- og avløp, ber huseigarar om å følge med. – Sjekk at vatnet renn vekk frå huset og ikkje mot. Har sluk og rister, sjekk at desse ikkje er tette og fjern gjerne lauv frå slike plassar, seier Koppen.