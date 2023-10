Mykje festbråk i Ålesund

Det har vore mykje festbråk i Ålesund natt til søndag. Ein mann i slutten av 20-åra blir meld til politiet for å ha urinert på fortauet ved ein utestad. Han blei også bortvist frå sentrum etter at han hadde urinert på fortauet. Etter kort tid kom han tilbake og begynte å krangle med vaktene. Han blei difor tatt med til arresten. Ein annan rusa mann i 20-åra blei også tatt med inn og sett i arrest etter å ha dukka opp att i sentrum sjølv om han tidlegare på kvelden blei bortvist etter å ha vore innblanda i bråk. Ein annan mann blir meldt til politiet etter å kasta stolar og bord rundt seg inne på ein utestad i Ålesund. Ingen personar vart skadde. To gutar i 17-årsalderen blei bortvist frå Ålesund sentrum etter å ha vore involvert i ein slåstkamp på ein serveringsstad. I Ulsteinvik sette ein full mann seg opp mot politiet då dei tok kontakt med han fordi han hadde laga bråk. Politiet skyssa han heim og opprettar sak.