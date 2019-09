Mye vær i helga

Det er venta mykje regn i morgon og på søndag. Noregs vassdrag og energidirektorat har difor sendt ut varsel om oransje nivå for jord- og flaumskredfare fleire stadar i fylket. Det er også sendt ut gult farevarsel for vindkast i helga. Frå laurdag kveld til søndag formiddag er det venta vindkast frå sørvest på 25 til 32 meter per sekund. Søndag vil vinden minke noko.