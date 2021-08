Mye torsk ved Smøla spiser laksefor

Hver femte torsk fanga på utvalgte gyteområde rundt Smøla spiser i all hovedsak laksefor. Det viser en rapport fra Havforskingsinstituttet. Torsken ble undersøkt i gytetida for å finne ut hvordan lakseoppdrett påvirker livet til kysttorsken i gyteområdene. – Resultatene viste tydelig at torsk i dette området holdt seg til tre ulike dietter: enten laksefôr, frittsvømmende fisk som de fanger eller fisk og dyr som de finner ved bunnen, forteller Terje van der Meeren.