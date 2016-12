Mye førjulsbråk

En mann i 30-åra ble stoppet av politiet i Ålesund. Han ble anmeldt for kjøring i påvirket tilstand. Det ble beslaglagt narkotika.

Førerkortet til mannen ble inndratt, og det ble tatt utvidet prøve.

En annen mann i trettiåra ble satt i arresten i Ålesund etter å ha vært beruset og truende.

Mange i arresten

I Ålesund var det flere tilfeller der berusede menn ble satt i arresten.

Brannvesenet i Spjelkavik i Ålesund rykte ut til en utforkjøring ved Vegsundbrua.

Feststøy

I Kristiansund ble det klokka 00.33 meldt om feststøy fra en leilighet på Nordlandet. Bråket roet seg før politiet kom til stedet.

I ett-tida ble det meldt om en uønsket gjest på et hotell i Molde. Mannnen i trettiårene ble funnet av politiet utenfor hotellet, på veg hjem.

Overstadig beruset

Klokka 01.11 kom det melding om ei overstadig beruset jente i sentrum av Molde. Hun hadde forsvunnet da politiet kom til stedet.

På Sunndalsøra ble en beruset mann funnet sovende i en stol. Han ble kjørt hjem av politiet.

Like før klokka to kom det melding om ordensforstyrrelse på et utested i Kristiansund sentrum. En mann i begynnelsen av tjueårene ble satt i drukkenskapsarresten.

Måtte avslutte festen

Seint på natta var det husbråk i indre bydel av Ålesund. En person måtte være med politiet til arresten.

I morgentimene måtte politiet avslutte en fest i Fosnavåg. Tretti festdeltakere forlot stedet.