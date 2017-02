Mye å gjøre for politiet

Det startet seint lørdag kveld da to personer ble bortvist fra et utested i Ålesund sentrum etter aggressiv opptreden.

Fyll, tyveri og bråk

Like etter blir en bilfører anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand i området Moa i Ålesund og føreren må blir med for å få tatt utvidet blodprøve. Da får vakta telefon om en stjålet bil fra ei garasje i Ålesund. Gjerningspersonen blir pågrepet og satt i arrest. Som om ikke det er nok må ei beruset aggressiv kvinne innbringes til arresten i Ålesund etter bråk ved utested.

Fører av bil stanset i Volda. Mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Utåndingsprøve, førerkortbeslag og anmeldelse.

Molde og Rauma

Det var noen slosshaner ute natt til søndag også Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Kl. 2355 blir det meldt om slåssing utenfor en privat bolig i Molde. Mann i tjue-årene årene pålagt å forlate stedet. Kl. 0012 en blir en annen mann i tjueårene anmeldt for kjøring i beruset tilstand. Tatt blodprøve. Et mannskap om bord i en båt som ligger til kai ved Bolsøneset innbrakt på grunn av beruselse. Dette gjelder også en mann i tjueårene.

Rauma: Kl. 2345 meldt om uønsket gjest på en fest. Mann i tjue-årene kjørt hjem.

Åndalsnes: Kl. 0056. Mann i tenåra uønsket på en tilstelning i sentrum kjørt bopel.

Molde. Kl. 0222 tildragelse mellom to menn ved et utested. Begge pålagt å forlate stedet. Like etter, kl. 0245 blir ei kvinne i trettiårene anmeldt for å ha kjørt bil i beruset tilstand. Fremstilt for lege for blodprøve.

Så var det Nordmøre

Sunndal: kl. 23:55 meldes det om en overstadig beruset mann i sentrum. Mann i tjueårene er ivaretatt av helse. Så en times tid senere kl. 00:57 får politiet tak i en mann i tjueårene som erkjenner å ha avfyrt nødrakett i sentrum av Kristiansund. Han blir anmeldt

Kl. 01:20 Mann i slutten av tenåra overstadig beruset i sentrum. Tatt hånd om av kamerat.