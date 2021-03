Mutert virus i Molde

Molde kommune analysert prøven, etter at de onsdag meldte om et nytt tilfelle av koronasmitte. Prøven er nå blitt, og viruset er av den engelske muterte varianten. – Det er veldig viktig at alle er nøye med å følge reiserådene for påskeferien, sier assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.