Muslingar skal rense elva

I dag set Norsk Institutt for naturforsking ut 900 elvemuslingar i elva Rugga i Hustadvika kommune. Muslingane skal vere med på å rense vatnet i elva. Elvemuslingar kan bli over 100 år gamle, og håpet er at dei med litt starthjelp kan reprodusere seg. Ein vaksen musling filtrerer 50 liter vatn i døgnet, og er dei mange nok, rensar dei alt vatnet i bekken eller elva. Slik gjer muslingen forholda betre for fisk og andre artar i elva.