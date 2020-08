Munnbind skal i restavfallet

Brukte munnbind og eingongshanskar må kastast i dunken for restavfall, og ikkje gå til gjenvinning. Begge deler skal destruerast, presiserer Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap, RIR, i ei pressemelding. Bruken av munnbind aukar, og renovasjonsselskapa erfarer at mange kastar både munnbind og andre eingongsprodukt i feil søppeldunk. Mange forbrukarar har kjeldesortering og resirkulering i ryggmergen, og trur at smittevernutstyr for eingongsbruk også skal til resirkulering. – Smittevernomsyn gjer det viktig å kaste både munnbind og hanskar rett i restavfallet etter bruk, seier Frode Erlandsen, dagleg leiar i RIR.