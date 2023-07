Mulig lakserømming i Julsundet

Fiskeridirektoratet meldte tirsdag om en mulig lakserømming i Julsundet. Romsdals Budstikke omtalte saken først.

Fiskeridirektoratet skriver at de fikk en melding fra Salmar Oppdrett AS ved Moldefjorden, og at de følger opp denne.

Det var Salmar Oppdrett som søndag oppdaget skade på ei av merdene.

Omfanget av rømmingen er ikke avklart, skriver Fiskeridirektoratet. Det opplyses om Salmar Oppdrett har satt ut gjenfangstgarn i området.

Personer som fanger oppdrettslaks i det aktuelle området blir oppfordret til å tipse direktoratet.