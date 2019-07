Mulig kantring i Ålesund

Politiet har fått melding om at en båt muligens har kantret like ved Bålholmen i Ålesund og at en person kan ha havnet i sjøen. Brannbåt og dykkere like ved, i tillegg skal luftambulansen søke i området. Politiet har ikke noen bekreftelse på at det er en kantring ennå og ber publikum om tips.