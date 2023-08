Mulig å kjøre ut fra Meringdal

De isolerte i Meringdal i Romsdalen kan nå kjøre ut bilene sine, opplyser Molde kommune.

– Vegen er fortsatt stengt for alminnelig ferdsel, men den er farbar for at biler kan kjøre ut av området, presiserer Johan Hals som er fungerende enhetsleder i Molde bydrift.

Kommunen anbefaler at alle som oppholder seg i området kjører ut bilene sine før torsdag. Da er meldt mer nedbør torsdag, og kommunen er usikker på om vegen vil holde seg trygg.

Den kommunale vegen har vært stengt siden store steinmasser raste ned fra fjellet søndag ettermiddag.