MS Finnmarken på plass i Åndalsnes

Hurtigruteskipet MS Finnmarken er no på plass i Åndalsnes, og skal ta over som hotellskip for MS Fridtjof Nansen. Hurtigruten fekk mykje kritikk for å bruke MS Fridtjof Nansen, blant anna fordi dei hadde utanlandske arbeidarar som fekk veldig låg løn. No er det erstatta med eit hurtigruteskip med norske arbeidarar om bord.