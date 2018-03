Moxnes til Sunndal i dag

Rødt-leder Bjørnar Moxnes besøker Hydro Sunndal i dag i steden for å å være med på spillet i Oslo om mistilliten til Listhaug. Det var Rødt som først fremmet mistillitsforlaget mot justisministeren. Moxnes sier kampen mot EUs energimarkedspakke Acer er viktigere enn dette spillet. Motstanderene av Acer frykter blant annet at Norge kan miste råderetten over energiproduksjonen, om en sier ja til Acer.