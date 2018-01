Mowinckel nummer åtte

Ragnhild Mowinckel køyrde lenge best, men enda til slutt på åttandeplass i super-G-rennet i Cortina, Italia søndag. Ho hamna til slutt 0,51 sekund bak vinnaren Lara Gut frå Sveits. Fredag og laurdag sikra Molde-kvinna to strake 6.-plassar i same by.