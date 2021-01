Mowinckel køyrer super-G

Ragnhild Mowinckel køyrer verdscup i super-G i Garmisch Partenkirchen laurdag. Rennet startar klokka 11. Molde-alpinisten med to OL-sølv har hatt ein korsbandsskade, og jobbar no for å kome seg tilbake i alpinttoppen. Mowinckel har startnummer 11.