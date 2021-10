Mowinckel klar for ny sesong

Ragnhild Mowinckel kan telle ned til verdscupopning komande helg trygg på at det går stadig betre etter dei to korsbandskadane som skapte mykje trøbbel i tida etter OL-suksessen i 2018. I år har Mowinckel endra opplegget fram mot sesongen, slik at ho ikkje skal vere for tidleg i form.