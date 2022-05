Mowinckel gleder seg til Kvitfjell

Alpinist Ragnhild Mowinckel gleder seg stort til å kjøre fartsrenn på hjemmebane når Kvitfjell skal inn i verdenscupkalenderen for kvinnene kommende sesong. – Det å kjøre et verdenscuprenn i Kvitfjell har vært et ønske for meg i mange år, og nå får vi jentene endelig muligheten, sier Mowinckel til NTB. Molde-alpinisten hadde en god comebacksesong sist etter mye skadetrøbbel de seneste årene. Hun noterte seg for en super-G-seier i franske Courchevel i mars, og har lovet at hun skal satse minst én sesong til.