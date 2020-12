Mowinckel blei nummer 20

Det blei ikkje ein stor norsk dag under kvinnene sin storslalåm i Courchevel. Ragnhild Mowinckel blei nummer 20 i comebacket. Italienske Marta Bassino vann rennet. Mowinckel var likevel fornøgd med løpet. – Eg er veldig letta og fornøgd med dagen. No kan det berre gå ein veg herfrå. Det var tøffe forhold og eit tøft comeback, men kneet heldt, seier Mowinckel til NRK etter at sitt første renn i verdscupen etter skaden.