Mottok trafikktryggingsprisen

Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Bjerkelund skole i Kristiansund mottok trafikktryggingsprisen 2018 under åpninga av fylkestinget i Geiranger i dag. FAU ved Bjerkelund skole får prisen for å ha lagt ned et spesielt stort arbeid for å bedre trafikksikkerheten for elevene ved skolen. Linda Odde Godø i FAU takket for prisen. Hun sier lavere fartsgrense, bedre belysning og fartsdumper har gitt elevene en tryggere hverdag.