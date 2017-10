Mottok trafikktryggingsprisen

Synnøve Rekkedal Hill fra Sæbø i Ørsta mottok trafikktryggingsprisen for 2017 under åpninga av fylkestinget i ettermiddag. Rekkedal Hill har vært en pådriver for å etablere flere trygge og trafikksikre ventesteder langs fylkesveg 655 i Bondalen.