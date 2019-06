Mottok pris som Årets bedrift

Pipelife Norge i Surnadal mottok prisen som Årets bedrift i Møre og Romsdal under åpninga av fylkestinget i Ålesund i dag. Bedriften med 140 ansatte i Surnadal produserer plastrør. Daglig leder Kjell Johan Larsen sier det er en stor inspirasjon å motta prisen. Nestleder i regional- og næringsutvalget, Hanne Notøy (Ap) trakk frem Pipelife sin satsing på innovasjon og robotisering og sa at bedriften har vært en aktiv medspiller for å utvikle lokalsamfunnet.