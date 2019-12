Mottok likestillingsprisen

Syriske Mayada Alfaiyad mottok likestillingsprisen under åpninga av fylkestinget i Molde i dag. Mayada Alfaiyad som er bosatt i Fræna, kom til Norge som flyktning i 2017. Hun får prisen for å engasjert seg i lokalsamfunnet. Hun arbeider blant annet med å påvirke holdningene til andre innvandrerkvinner for å få dem til å engasjere seg i lokalsamfunnet og få seg en jobb.