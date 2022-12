Mottok kulturprisen i fylkestinget

Hjørundfjorden Kulturvernlag mottok Møre og Romsdal fylkeskommunes kulturpris for 2022 i fylkestinget i dag. Kulturvernlaget får prisen for et mangeårig arbeid for kulturarven i et område med et kulturlandskap med høy nasjonal verdi. De har vært en sterk pådriver for at Hjørundfjorden er med i ordninga Utvalde kulturlandskap (UKL), og har vært engasjert i restaureringa av blant annet. Stavbergsetra i Norangsdalen, notanaust på Bjørke, Bakketunet og Stavset Internatskole.