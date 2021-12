Mottok fylkesmiljøprisen

Gomalandet SFO i Kristiansund mottok Møre og Romsdal fylkeskommune sin miljøpris under åpninga av fylkestinget i Molde i dag. De får prisen for sitt engasjement for å redusere matsvinn og for å formidle gode holdninger til resirkulering og gjenbruk. Dette har de jobbet med siden 2019. Elevene på skolen henter frukt og grønsaker fra butikkene tre dager i uka, og dette er mat som ellers ville ha blitt kastet.