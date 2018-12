Mottok fylkeskulturprisen

Smøla Janitsjarorkester mottok fylkeskulturprisen for 2018 under åpninga av fylkestinget i Møre og Romsdal i dag. Smøla Janitsjarorkester ble startet i 1981 og er i dag et av Møre og Romsdal sine fremste janitsjarorkester. Smøla Janitsjarorkester som har vært bevisst på å bygge nordmørsk identitet og samhold, får prisen som en viktig kulturbærar for regionen. Hvert år markerer orkesteret seg under arrangementet «Smølabonan» i Kristiansund.