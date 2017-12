Mottok fylkeskulturprisen

Pianist, akkompagnør og musikklærar Margaret Alice Rensvik fra Kristiansund mottok fylkeskulturprisen for 2017 under fylkestinget i dag. Margaret Alice Rensvik får prisen for sitt bidrag til kulturlivet gjennom 40 år. Rensvik startet i Operaen i Kristiansund som pianist for operakoret, og har senere blant annet spilt i Kristiansund symfoniorkester.