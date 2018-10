Møtte motbør på Sørlandet

KrF-leder Knut Arild Hareide fikk ikke støtte for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet da han møtte grasrota på Sørlandet under et rådsmøte i kveld. Et klart flertall av fylkeslaget stemte for å samarbeide med dagens Solberg-regjering. KrF-ledelsen som er splittet i denne saken, skal besøke fylkeslagene før det ekstraordinære landsmøtet 2.november. De kommer til Ålesund 16.oktober.